Herdenkingsdienst voor omgekomen beveiliger Martin van Parnassia

Delftse Niels (26) hielp als reddings­wer­ker mee in Limburg: ‘Een tsunami van emoties komt er op je af’

22 juli Honderden verdrietige mensen die hals over kop huis en haard moeten verlaten, boomstammen worden meegesleurd door het woeste water en drijfnatte dieren zijn overspoeld door angst. Voor de Delftse reddingswerker Niels De Winter (26) staat de watersnood in Limburg nog vers op het netvlies. ,,Bang was ik niet, maar ik stond soms wel met tranen in m'n ogen.”