Herdenkingstocht voor doodgeschoten Wessel (18)

De tocht begint bij de woning van Wessel in zijn wijk Seghwaert en eindigt in Palenstein bij de bankjes waar hij altijd te vinden was met zijn vrienden. ‘Met pijn in ons hart maken we dit bericht. Onze allerliefste, knapste, dapperste Wessel is maandag heengegaan’, schrijven zijn vrienden.

‘Daarom willen we met mensen die daar behoefte aan hebben een wandeling maken, speciaal voor hem. Hij verdient onze tijd’, aldus de uitnodiging. De tocht begint zaterdag om 19.00 uur.

Zoon van politieman

Wessel, de zoon van een politieman, werd maandagochtend rond zes uur achtergelaten bij het ziekenhuis in Zoetermeer. Artsen probeerden de jongen, die een schotwond had, nog te reanimeren, maar tevergeefs.

De tiener is waarschijnlijk de persoon op wie een klein uur eerder in Delft verschillende keren werd geschoten door een politieagent. De agent surveilleerde daar vanwege meerdere aanslagen op coffeeshop The Game. Toen de agent twee mannen de straat zag inrijden op een scooter, waarvan er één een op een vuurwapen lijkend voorwerp op de coffeeshop richtte, greep hij in, en schoot herhaaldelijk.

De twee vluchtten op de scooter. Drie kwartier later werd Wessel voor het ziekenhuis aangetroffen, waar hij overleed.

Justitie is druk bezig met het onderzoek en houdt nog steeds rekening met verschillende scenario’s. ,,We weten het nog niet. Het staat nog niet onomstotelijk vast hoe hij de schotwond heeft opgelopen. Er wordt onderzoek naar gedaan. We sluiten niets uit. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is’’, aldus een woordvoerder van justitie.