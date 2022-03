Herder Avy doodgeslagen en brand op Binckhorst verwoest 100 boten: dit zijn de meest gelezen verhalen

Brand verwoest 100 boten in loods op Binckhorst

Een enorme brand in een botenstalling aan de Binckhorstlaan in Den Haag zorgt voor stankoverlast in de stad. Getroffen booteigenaren vinden het een ramp voor de familie die hier al meer dan tientallen jaren met de jachtwerf was gevestigd.

Maria deed aangifte van verkrachting, maar voelde zich bijna zelf dader: ‘Soms heb ik spijt’

Vijf jaar lang waren Maria* (42) en haar vriend Arjun* (36) onafscheidelijk, totdat hij xtc in haar thee en wijn deed en haar meermaals verkrachtte. Ze deed aangifte bij de politie, maar schrok van de lijdensweg die daarop volgde. ,,Er zijn momenten dat ik spijt heb.”

Spanningen in een van de meest dichtbevolkte wijken van Nederland nemen toe

Het broeit al enkele jaren in Transvaal, een van de meest dichtbevolkte wijken van Nederland. De spanningen in de Haagse buurt tussen de huidige bewoners, veelal (klein)kinderen van de eerste gastarbeiders, en duizenden nieuwe Oost-Europese arbeidsmigranten lopen steeds verder op. Er zijn zelfs al vechtpartijen uitgebroken. ,,Je ziet dat de geschiedenis zich herhaalt.’’

Beveiligingsherder Avy doodgeslagen door inbreker: ‘Ze wilde baasje verdedigen’

De Duitse herder Avy (3) is door inbrekers met een aluminium voorwerp doodgeslagen. Het dier verdedigde haar bewusteloos geslagen 24-jarige baasje, een beveiliger, toen ze een pand in Den Haag inspecteerden.

Tiffany troggelde smoorverliefde Fries 5,8 miljoen af

Tiffany van D. (49) gebruikte haar charmes om 5,8 miljoen euro af te troggelen van een Friese man die smoorverliefd op haar was. Het geld zou ze gebruiken om de meest exclusieve strandtent van Nederland te openen. Alles aan deze onderneming bleek echter bij elkaar gebluft te zijn.

Wordt Poetin straks in Den Haag berecht?

De wereld houdt haar hart vast nu Rusland de oorlog in Oekraïne blijft voortzetten. Velen zien Poetin en zijn regime het liefst vandaag nog berecht worden voor oorlogsmisdaden. In, jawel, Den Haag. Hoe werd Den Haag de stad van recht en vrede?

Nieuwe ADO-eigenaar drukt meteen zijn stempel: trainer Brood ontslagen

Ruud Brood is maandagmiddag ontslagen als trainer van ADO Den Haag. Zijn vertrek komt voor velen binnen de club als een grote verrassing, mede omdat de prestaties van de Haagse ploeg behoorlijk zijn. De club zelf communiceert het nieuws als een besluit van de nieuwe eigenaar, die zich meteen laat gelden.

Spoedgeval bij oudere? Deze nieuwe nooddienst komt u helpen: ‘Ambulance ontlasten’

Spoedgeval bij een thuiswonende senior? Een nieuw, snel ‘responsteam’ van twee zorginstellingen gaat eropaf. Zo wordt de gewone ambulancedienst ontlast en wordt de gevallen of onwel geworden oudere toch deskundig geholpen. ,,Het zal alleen maar drukker worden.”

Veel Nederlanders willen Oekraïners in huis nemen: ‘Hartverwarmend, maar er is niet altijd een plan’

‘Waar in NL woon je? Ik heb wel wat aanbod in de buurt van Den Haag’, ‘Wij hebben een moeder en zoon vandaag opgehaald in Polen’ en ‘Ik woon in de buurt van Den Haag en heb ruimte voor 2 personen’. Zomaar drie berichten uit een Facebookgroep om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Hartverwarmend, maar de vraag is of iedereen beseft dat de opvang niet voor de korte termijn is.

Zorgen om oorlogskinderen in de klas

Oorlog. Voor je het weet verplaatst het zich van het strijdveld naar een klaslokaal, aldus pedagoog en onderwijscoach Hélène van Oudheusden. ,,Het is dan ook heel belangrijk dat leraren met deze situatie weten om te gaan.”

