Here We Live And Now als kweekvijver

Video Rowin uit Delft kan fluiten naar zijn ruimtereis van 73.333 euro

12:46 De 23-jarige Rowin Hellings uit Delft kocht als eerste via MediaMarkt voor 73.333 euro een ticket voor een ruimtereis. Nu, vijf jaar later, is hij nog steeds niet in het heelal geweest. Het ruimtereisbedrijf is failliet en de Delftenaar ziet zijn centen in rook opgaan. Net als tientallen anderen.