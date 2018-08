Herengracht floreert weer

Nieuwe restaurants en winkels trekken inmiddels weer veel publiek naar de Herengracht. Het gaat dus goed met de straat, maar dat had al veel eerder zo kunnen zijn. Daar had een plan om de Haagsche Entree tot bedrijveninvesteringszone te maken voor kunnen zorgen. Maar dat werd in 2016 afgeblazen. De plaatselijke ondernemers zagen er geen heil meer in om jaarlijks 550 euro in een gezamenlijke investeringspot te stoppen. Dat geld staken ze liever in hun eigen zaak.



,,Kijk, je kunt alleen maar samen de omgeving verbeteren. Maar ik snap ook wel dat iemand die hier al 25 jaar met een winkeltje zit dat winst draait, niet staat te springen om dat geld te investeren in de buurt.'' Dat zegt Ad Overgaag van Lekker Brood in het pandje, anno 1860, van voorheen Noack, delicatessen. Beroemd om de tong in wijngelei, slackwurst en saucisson d'Ardenne en de meer dan honderd soorten jams.