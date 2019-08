Herenhuis met veel winkelruimte in de verkoop om zoons op weg te helpen

Speelden zij maar bij Storks Acht Haagse honkbal­lers zochten hun heil buiten de stadsgren­zen

14:59 Voor het tweede jaar op rij in de reguliere honkbalcompetitie als hekkensluiter geëindigd. En nu proberen om degradatie te voorkomen. Dat is het lot van Storks. Maar dit zou niet zijn gebeurd als alle Haagse honkballers voor de enige club uit de Residentie in de hoofdklasse zouden spelen. Om meerdere redenen (financiën, kwaliteit) is dat niet het geval. Zouden ze er wel zijn, dan is Storks direct een titelkandidaat.