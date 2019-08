Herenhuis van Iris en Roelof is geen vervelende plek om te wonen: 'Niets kon dit huis overtreffen'

De twee kochten het huis in 2010. Ze woonden in Amsterdam en werkten in Leiden. Maar met een tweede kind op komst werd hun appartement te krap. ,,We hebben nog wel in Leiden gezocht, maar konden daar niet het juiste huis vinden'', zegt Roelof. Dat lukte in Wassenaar wel. ,,Eigenlijk was het meteen raak, dit huis was een voltreffer. We hebben voor de vorm nog wel even verder gekeken, maar niks kon dit huis overtreffen.''