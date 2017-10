Hereniging Simba en Nala: 'Ik ben in shock!'

Flashbacks

Als vanzelf schiet Rowan vervolgens in de rol van gespreksleider. Hoe voelt dat nou, wil hij weten, om zoveel jaar later in dezelfde musical een volwassen Nala te spelen en tegelijkertijd een andere 12- of 13-jarige haar vroegere kinderrol te zien spelen? ,,Dan krijg ik vanzelf flashbacks’’, lacht ze. ,,En dan denk ik: misschien groeit die kleine Nala van nu in een volgende productie over een jaar of tien ook wel uit tot de volwassen leeuwin die doet wat ik nu doe.’’



De kinderen domineren in de voorstelling het deel vóór de pauze; pas daarna nemen hun volwassen versies (gespeeld dus door Gaia en Naidjim Severina) het stokje over in het spannende en oogstrelend vormgegeven avontuur van Goed tegen Kwaad. ,,Wat ik dan doe in het eerste bedrijf? Dat verschilt. Maar altijd zorg ik ervoor om bij het openingsnummer The Circle of Life ergens verdekt in de coulissen een stukje van de show mee te pikken. Want vooral dat begin bezorgt me na ik weet niet hoeveel voorstellingen nog steeds kippenvel. Binnen twee seconden zit je voor je gevoel midden op de savannen in Afrika’’



Tussendoor bestoken de kinderen die nu afwisselend de kleine Nala spelen haar met vragen. Gaia: ,,Zo werkt dat hè. Ik ben nu toch hun voorbeeld. Net zoals dat 13 jaar geleden ook voor mij gold toen Carolina Dijkhuizen mijn grote voorbeeld was. Carolina was in die tijd echt mijn theater-mamma. Als ik bijvoorbeeld bang was voor de scène op het olifantenkerkhof stelde zij mij op mijn gemak. Toch durfde ik toen nog niet te dromen dat ik ooit in haar voetsporen zou treden en dat ik hier later opnieuw in ‘haar’ volwassen rol zou staan. Want dat was nog nooit vertoond. Ik was de eerste die dat heeft mogen meemaken. Wereldwijd. Nog steeds moet ik mezelf af en toe in mijn arm knijpen. Zo bizar.’’



Zoals gezegd: precies een jaar staat ze daar nu weer. Avond aan avond. Acht tot negen voorstellingen per week. ,,Ja het is zwaar’’, geeft ze tegenover Rowan toe. ,,Maar als je bezig bent met je passie dan valt het wel mee. Dan ben je alleen maar blij dat je de kans krijgt om in de grootste Disney-musical van deze tijd te spelen. Zolang het goed gaat, voel je geen pijntjes.’’



