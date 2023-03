Herinneringen aan Haagse held: ‘Als wij met limo door de stad rijden, is dat een knipoog naar de Tegenpartij’

met video Cabaretier en schrijver Wim de Bie op 83-jarige leeftijd overleden

Cabaretier en schrijver Wim de Bie is maandag op 83-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Den Haag. Dat maakt omroep VPRO bekend. De Bie ging de laatste jaren gebukt onder ernstige gezondheidsproblemen. De legendarische tv-maker kreeg grote bekendheid als lid van het duo Van Kooten en De Bie. Samen maakten ze satirisch theater en verzorgden in de jaren 70, 80 en 90 iconische televisieprogramma’s.