'Herinrichting van de Fred knipt het winkelgebied op'

Derde divisie HBS degradeert voor eerst sinds 1990

12 mei Na een weinig verheffende 1-0 nederlaag vanmiddag tegen Blauw Geel ’38 in Veghel is het definitief: volgend seizoen komt HBS niet meer uit in de zondag derde divisie, maar in de hoofdklasse. Als 18de en laagst geklasseerde degradeert Houdt Braef Stant rechtstreeks, en dat met nog twee duels voor de boeg.