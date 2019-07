Herman (64) is bronbemaler: 'Als we een serieus probleem hebben, roepen we Herman’

'Ik kwam als automonteur van de lts aan het Lamgroen in Den Haag en kon destijds meteen aan de slag bij Simca Van der Gun", zegt Herman van Wissen (64) uit Wassenaar. ,,Maar vervolgens moest ik in militaire dienst en brak de oliecrisis met de autovrije zondagen uit. Toen vroeg de ouwe Voorham (vader van de huidige directeur, red) of ik geen interesse had in het repareren en onderhouden van de pompen voor de bronbemaling. Zo ben ik in dit mooie vak terecht gekomen", zegt Van Wissen, die als meester bronbemaler de vraagbaak voor zijn jongere collega's bij Voorham Bronbemaling in Wassenaar is. Op feestjes heeft hij wel wat uit te leggen. Bronbemaling? Wat is dat?, hoort hij regelmatig.