Heroïne niet meer populair? Politie Eenheid Den Haag vond vorig jaar nog twee labs

Politie moet verkeers­con­tro­le al na kwartier stoppen: ‘illegale’ mannen slaan op de vlucht

De politie was zondagochtend in Rijswijk pas net begonnen met een verkeerscontrole toen ze deze alweer moest afbreken. Twee mannen vonden de wachtrij ‘net iets te lang duren’, waarna zij besloten het op een lopen te zetten. Achteraf bleken ze illegaal in Nederland te verblijven.