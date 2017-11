Herrie van auto neemt maar niet af

Ruim 55.000 Hagenaars ondervinden hinder van verkeerslawaai. Dat zijn er nog meer dan in 2012, toen de gemeente voor het laatst de herrie van auto's, treinen en industrie in kaart bracht. Bovendien worden vele duizenden Hagenaars 's nachts uit hun slaap gehouden door de herrie. Pijnlijke cijfers, omdat Den Haag de geluidsoverlast al jaren amechtig probeert terug te dringen via heuse actieplannen. Niet zonder reden: te veel lawaai kan de gezondheid schaden en kan leiden tot slaapverstoring en hart- en vaatziekten, stelt de gemeente zelf.



Het is niet zo dat het Haagse stadsbestuur geen moeite doet om haar inwoners te beschermen, maar de maatregelen (stil asfalt, het stimuleren van elektrisch vervoer, etc.) wegen niet op tegen de autonome tegenvallers. Den Haag is een stad die heel hard groeit en hoe meer inwoners, hoe groter de kans dat meer mensen last hebben van het lawaai van auto's of de industrie. Daar komt bij er in DenHaag de afgelopen jaren meer auto's zijn bijgekomen.



Volgens onderzoeker Jan Jabben van het Rijksinstituut RIVM is een geluidsbelasting van boven de 55 decibel fors. ,,Tot 50 decibel zijn er weinig klachten'', zei hij al eerder tegen deze krant. ,,Maar daarboven wordt het vervelend. Geluiden boven de 60 decibel kunnen er bijvoorbeeld toe bijdragen dat je de ramen niet meer openzet.'' Boven de 65 decibel wordt volgens de onderzoeker 'de leefomgeving ronduit slecht'.