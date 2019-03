Herseninfarct zet leven van Horaz geheel op z'n kop

Op woensdag 19 december vorig jaar werd Horaz Simanullang door een vriend gevonden in zijn bed. Hij bevond zich in comateuze toestand na een herseninfarct. De ambulancerit naar HMC Westeinde, de eerste dagen in het ziekenhuis.... Simanullang kan zich er niets van herinneren. ,,Later hoorde ik dat ik nog wel communiceerde op dat moment, maar alleen in het Engels. Heel onwerkelijk om er over te praten, om te beseffen dat het over mij gaat.''