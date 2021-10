Het aantal potentiële kopers van ADO is de laatste dagen blijven stijgen

Eerst leren voor toetsweek, dan floreren bij Europees debuut: toptalent Van Maurik (16) beleeft droomweek­end

25 oktober Handbalster Alieke van Maurik is pas 16 jaar en maakte met Quintus afgelopen weekend haar debuut in de Europa Cup. Het toptalent schoot de verdediging van het Portugese Alavarium in het tweeluik in de tweede ronde aan flarden. Quintus won beide duels (31-28 en 29-24), beide keren schoot Van Maurik veertien keer raak. Het AD volgde Van Maurik tijdens haar droomweekend.