Het anders zo energieke gezelschap ligt erbij als gesmolten kaarsvet

column Daar waar andere steden maatrege­len hebben genomen, kijkt het Haagse stadsbe­stuur ernaar en doet niks

Recordhouder zijn is fijn, maar niet als het een weerzinwekkend record is. Den Haag heeft meer fietsongelukken dan waar ook in Europa. Meer dan 5.000 ongelukken in amper drie jaar tijd, en dat aantal stijgt nog ook. Daar waar andere steden zoals Utrecht en 020 maatregelen hebben genomen – daar daalt het aantal fietsongelukken dan ook – kijkt het Haagse stadsbestuur ernaar en doet niks.

12 augustus