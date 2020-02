Het begint alweer te kriebelen bij Mark Slats: ‘Eind dit jaar ga ik een stukje roeien over de Atlantische Oceaan’

Ambachts­weg in Wateringen jaar lang dicht om sluipver­keer tegen te gaan

8:11 De Ambachtsweg in Wateringen is een jaar lang dicht voor doorgaand verkeer. Dat is goed nieuws voor de omwonenden van die weg, maar de Poeldijkseweg en de Laan van Wateringseveld worden hierdoor wel een heel stuk drukker. ,,Het is een duivels dilemma.”