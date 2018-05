Het bestaan is al een challenge op zich

P.C. Hooft-prijs uitgereikt in Literatuur­mu­se­um

22 mei De P.C. Hooft-prijs, een oeuvreprijs die dit jaar bestemd is voor poëzie, wordt donderdag uitgereikt in het Literatuurmuseum in Den Haag. De Amsterdamse poëet Nachoem M. Wijnberg zal de prijs in ontvangst nemen.