Het beste van het beste komt van dichtbij

Er gebeurt iets bijzonders in Den Haag. Een mini-revolutie die recht tegen de stroom van globalisering van ons voedsel in gaat. Het begon bij een paar Hagenaars die vraagtekens plaatsten bij 'biologische aardappels uit Israël' en 'ecologische bonen uit Egypte', terwijl vlakbij het beste van het beste wordt geteeld.



,,Als je met het seizoen mee-eet, is binnen een straal van vijftig kilometer rond Den Haag bijna alles wat je nodig hebt te koop van biologische boeren die bewust omgaan met hun grond en met hun teelt'', weet Sytske Roskam die één van de burgers was die vier jaar geleden in het Zeeheldenkwartier met vrijwilligers een kleine lokale markt begon. Op de Lekkernassuh markt worden aardappels verkocht uit Wassenaar, druiven uit Monster en jam uit Den Haag. De witlof komt van de Zuid-Hollandse eilanden, net als de uien, de bieten en de wortelen.



Niet alle boeren die leveren aan de Lekkernassuh markt hebben het label biologisch. Het verkrijgen van een keurmerk is duur en omslachtig voor kleine boeren die soms evengoed heel biologisch werken. ,,Daarom staren we ons niet blind op keurmerken. We geloven in persoonlijk contact met de telers. We gaan er naartoe. Leren het bedrijf kennen en bouwen een band op. Voor die boeren is het ook fijn om aan ons te leveren. Er komen hier wekelijks meer dan 200 mensen hun groenten halen. Dat is voor een groot agrarisch bedrijf misschien niet zoveel. Maar voor een kleine bio-teler uit Westland is dat heel fijn.''