Het blijft kiele, kiele of het Bevrijdingsfestival ook volgend jaar door kan gaan

Bevrij­dings­fes­ti­val krijgt één ton erbij, maar voor Varend Corso heeft Den Haag nog geen cent over

Een gratis festival organiseren in Den Haag, dat is simpelweg niet te betalen. Zo gaat Parkpop komend jaar niet door vanwege de grote verliezen. Om te zorgen dat het Haagse Bevrijdingsfestival volgend jaar wel door kan gaan krijgt de organisatie 325.000 euro subsidie. Dat is één ton meer dan dit jaar.