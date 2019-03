Het CID is volkomen inwisselbaar, identiteitsloos, inhoudsloos en kleurloos

Net als u had ik er geen weet van dat het centrum een nieuwe naam heeft gekregen. Een afkorting nota bene. Wie de naam volledig uitspreekt verstuikt zijn of haar tong: Central Innovation District. Huh? Precies, CID. Het klinkt als een ongeneeslijke ziekte. ‘Wat heeft je zoon?’ ‘CID.’ ‘Oh, mijn god, wat erg.’ Den Haag heeft nu dus CID. Omdat niemand, behalve de halve tamme die dit heeft bedacht, begrijpt wat de bedoeling is, is een website opgetuigd met onbegrijpelijke braaktaal die ons moet overtuigen.



Je kán mensen overtuigen met compleet idiote denkbeelden. Zie Thierry: als je wat vaags lult, over mammoeten die gevloerd zijn, architecten die verdacht zijn of een uil van Minerva, word je gekozen. Enige passages uit de tekst van het CID die ons moeten overtuigen: ‘Bij het creëren van de bestaansbasis moet rekening worden gehouden met een inclusieve en gedigitaliseerde economie.’ Met andere woorden: er is nog helemaal niks, het CID is een inclusieve scheet in een digitale wind. Er is zelfs nog geen ‘bestaansbasis’.