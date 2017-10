Het coalitiejasje begint te knellen: ‘het is klaar’

De irritatie is zichtbaar, het chagrijn druipt er geregeld vanaf. De samenwerking tussen D66, PvdA, HSP, VVD en CDA loopt op z’n einde. Er komt dan ook geen (of amper nog) nieuw beleid, zegt een ingewijde.

Verwonderlijk is dat niet: vrijwel alle plannen uit het coalitieakkoord zijn klaar, worden uitgevoerd of zijn eerder al afgeschoten. En de stad ligt er aardig bij, vinden de partijen. De economie komt weer op stoom, bouwprojecten lopen, de internationale faam van Den Haag groeit.

De laatste loodjes gaan wel gepaard met ergernissen en strubbelingen. Hoe gaan we de rit nog een beetje soepel uitzitten, was dus de centrale vraag woensdag bij een speciaal coalitieberaad.

,,We willen allemaal meer profiel natuurlijk’’, zegt de bron. ,,Maar dat moet niet te veel ten koste gaan van anderen.’’

Naarmate de gemeenteraadsverkiezingen van maart dichterbij komen, gaat het coalitiejasje steeds meer knellen. Fractieleiders en wethouders - vaak ook lijsttrekker - moeten de boer op met plannen, de kiezer verleiden en zoveel mogelijk het éigen geluid laten klinken. Dat strookt niet met het brede vlees-noch-visverhaal van het Haagse vijfpartijenverbond.

Neem deze week. PvdA-fractieleider Martijn Balster haalt hard uit naar CDA-wethouder Karsten Klein in een discussie over de zorgmiljoenen die op de plank liggen: ,,Hier praat de wethouder echt onzin!’’

En als D66 en CDA vragen stellen over drugsoverlast in de Notenbuurt, zet coalitiegenoot Peter Bos van de HSP dat fijntjes weg als paniekzaaierij. Ondertussen wordt de liberalen verweten ‘De Mosje’ te spelen door plotseling te pleiten voor behoud van het Zuiderstrandtheater.

Quote Dit soort dingen speelt altijd aan het eind van een periode. Logisch Martijn Balster

Het zijn kreten van een beginnende verkiezingscampagne, niet de constructieve teksten van een verstandshuwelijk. De vijf partijen worstelen merkbaar met hun koers voor de komende periode, een politieke twilight zone in het tijdperk tussen besturen en de stembusgang. ,,Dit soort dingen speelt altijd aan het eind van een periode’’, zegt PvdA’er Balster. ,,Logisch.’’

Het risico op ongelukken is reëel. Zeker bij prominente dossiers als het Spuiforum en de begroting, die donderdag in de raad wordt besproken. Als HSP en PvdA met steun van oppositiepartijen opnieuw miljoenen wegkapen bij de zorgbudgetten, zullen VVD en CDA net zo makkelijk proberen een greep uit een andere pot te doen.

Het gevolg: chaos. Of in het uiterste geval een begroting als gatenkaas. Dit college is klaar, concludeert een kopstuk van een van de partijen dan ook. ,,Helemaal uitgeregeerd. En mensen hebben het gehad met elkaar.’’

Quote De hele coalitie is trots op wat is bereikt en wil samen tot het laatst de stad dienen Boudewijn Revis

Samen

Maar vluchten kan niet meer. Dus houden de partijen elkaar nog eventjes vast, als een echtpaar dat samenblijft tot de kinderen het huis uit zijn. De sfeer bij het coalitieberaad was heus goed, zeggen aanwezigen na afloop. ,,We zijn trots op wat we hebben bereikt’’, aldus een betrokkene.

,,We willen allemaal wat ruimte, maar daar moet ook verantwoord mee worden omgegaan. Geen brokken maken.’’ VVD-wethouder Boudewijn Revis: ,,De hele coalitie is trots op wat bereikt is en voelt de verantwoordelijkheid om samen tot het laatst de stad te dienen.’’

Het zijn mooie woorden, die tegelijkertijd iets weg hebben van een bezweringsformule. Want achter de schermen wordt ook gewaarschuwd: de belofte dat niemand bokkensprongen maakt, is in deze coalitie eerder uitgesproken. En soms alsnog verbroken.