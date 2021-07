Het dak op voor een groenere stad: Den Haag zoekt dakcoaches

Oude Haagse tram blijkt vol te zitten met asbest: ‘Geen zorgen, die van ons zijn gesaneerd’

22 juli In een oude Haagse tram, die al jaren rondreed langs de Belgische kust, blijkt zoveel asbest te zitten dat die van de hand is gedaan. De PCC-1006, die in 1982 door HTM aan een Belgische toeristenvereniging werd verkocht, verspreidde via de verwarming losse asbestdeeltjes in de tram. De voertuigen die nog in Den Haag rijden zijn asbestvrij, verzekert het Haags Openbaar Vervoer Museum.