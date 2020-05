Het Dodenboek Bezuidenhout is om je rot te schrikken: ‘Alleen de Van der Capellestraat kende geen slachtoffers’

Het Dodenboek Bezuidenhout is om je rot te schrikken. We weten van het bombardement, en van de meer dan 500 slachtoffers die daarbij vielen. Maar dat er nog véél meer Bezuidenhouters stierven, omdat ze vochten aan het front, in het verzet zaten, verraden werden of opgehaald door de politie en werden gedeporteerd richting een concentratiekamp, is ontstellend. Helemaal als je het voor je ziet. Letterlijk. Op een interactieve kaart die laat zien dat er in de wijk Bezuidenhout geen straat is zonder oorlogsdoden.