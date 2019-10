Escher in het Paleis zie je vandaag niet zitten. ,,Niks aan, weer een museum'', zeg je. ,,Het échte leven, dat is pas leuk." Ik weet niet wat ik hoor. Meestal ben je wel voor een museum of paleis te porren. Jouw voorstel is om via de Hoogstraat naar het Noordeinde te lopen. ,,Is daar dat kippenrestaurant waarover je bij ons thuis vertelde? De Wienerwald, toch? Bestaat dat niet meer? Jammer."