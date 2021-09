Het eerste watertappunt op schoolplein is geopend: ‘Jonge kinderen drinken te weinig water’

In heel Den Haag staan al honderden watertappunten, zoals op Den Haag Centraal en in stadsparken. Dunea wil de watertappunten nu ook naar schoolpleinen en bso’s brengen. ,,In samenwerking met GGD Haaglanden en Fonds 1818 zijn we bezig om het aantal watertappunten uit te breiden. Het eerste tappunt op een schoolplein is geopend tijdens Nationale Kraanwaterdag op basisschool ’t Palet in Den Haag”, aldus Edward Verhey van Dunea. Kinderen drinken normaal gesproken veel meer gezoete drankjes dan water. Uit het onderzoek blijkt dat een kind niet meer dan twee glazen water per dag drinkt, terwijl het minimaal 1 liter zou moeten zijn.