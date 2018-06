Het einde van de tunnel komt in zicht

Bestuurder vreest mishandeld te worden na aanrijding en vlucht

10:24 Een bestuurder is gisteravond op de vlucht geslagen nadat hij op de kruising van de Erasmusweg en de Betje Wolffstraat in Den Haag betrokken was geraakt bij een aanrijding. De reden dat hij er vandoor ging, was dat hij bang was om mishandeld te worden.