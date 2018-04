Het einde van 'Wat knort mijn mage' is nabij

Maar nu is het genoeg. ,,We zijn toe aan wat nieuws'', verklaart Bram Ladage in een persbericht. ,,Een echt lekker, enigszins herkenbaar deuntje, maar dan in een hip jasje.'' Iedereen die een muzikaal gevoel heeft wordt uitgenodigd om zich te ontfermen over een nieuwe melodie. ,,We hopen dat zoveel mogelijk muzikale meesterbreinen zich over de tune willen buigen, zodat er een terechte winnaar uit de bus komt.'' Want de maker van het liedje dat uiteindelijk wordt gekozen, gaat er niet alleen vandoor met de eer, maar krijgt ook een geldcheque ter waarde van 1000 euro.