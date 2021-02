Het gaat dit weekend sneeuwen: ‘Dik pak van 5 tot 15 centimeter verwacht’

Sneeuwfanaten kunnen in hun handjes knijpen. Dit weekend duiken de temperaturen naar beneden en gaat het sneeuwen in Den Haag, Delft, Westland, Zoetermeer en omstreken. ‘Pak je goed in, want de gevoelstemperatuur wordt -10.’

Zaterdag komt er een koude, oostenwind over Nederland. ,,Naar aanloop van het weekend blijft het zacht in de regio Den Haag en blijven de temperaturen ruim boven nul. In de nacht naar zaterdag draait het echter om: dan gaat een oostenwind terrein winnen”, legt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza uit. ,,Zaterdag is er neerslag; ‘s ochtends is dat nog regen. Ik verwacht dat in de loop van de middag, tegen de avond, het echt begint te sneeuwen in Den Haag. Dan schieten de temperaturen richting het vriespunt.”

Op zondagmorgen wordt regio Den Haag wakker in een witte wereld. ,,Zondagnacht kan er zo’n 5 tot 15 centimeter sneeuw vallen. En die blijft ook liggen, want de temperaturen gaan flink onderuit.”

En koud wordt het. Waar het zaterdag nog rond het vriespunt is, wordt het zondag verraderlijk koud. ,,Overdag is de temperatuur ongeveer -4, maar daarbij is windkracht 5 het geval. Daardoor wordt de gevoelstemperatuur ongeveer -10 à -12. Mijn advies is dan ook om je heel goed aan te kleden als je naar buiten gaat.”

Schaatsen?

Sneeuwliefhebbers kunnen hun borst dus al nat maken, maar schaatsers moeten nog even afwachten. ,,Ik denk niet dat er dit weekend al geschaatst kan worden, want ijs heeft even de tijd nodig”, stelt Janssen. ,,Ik geef schaatsbanen begin volgende week een goede kans. Lastiger vind ik iets te zeggen over schaatsen op natuurijs, zoals op grote plassen of in polders, zoals in deze regio kan. Doordat er een harde wind is, kan het ijs wellicht niet goed dicht groeien. Ook kan het ijs verraderlijk zacht blijven door de sneeuw die erop kan blijven liggen.”

