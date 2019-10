Het gaat er niet om met wie je omgaat, maar hoe je vrouw d’r achter is gekomen

Dan worden diezelfde afspraken ineens vloeibaar. Zoals over nieuwbouw, midden in ons duingebied Meijendel. Het gras is altijd groener aan de andere kant - en als er gras op groeit mag er gespeeld worden. Zo denkt niet alleen vreemdganger Marco Borsato erover, zo denkt ook de Rijksoverheid. Nu de afspraken in het coalitieakkoord niet meer hard lijken, borrelt ineens de mogelijkheid op om achter de kolos van het Internationaal Strafhof de sportvelden vol te proppen met nieuwbouw. Dat gaat tegen de afspraken in. Wat groen is, moet groen blijven.