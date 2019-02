Het gaat goed met slachtoffers van explosie Jan van der Heijdenstraat

Het gaat goed met de ouders van Sharwin, die afgelopen zondag gewond raakten bij de gasexplosie aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Sharwin (28) zelf, die tot diep in de nacht onder het puin lag, is inmiddels aan zijn linkerbeen geopereerd.

Het is nog afwachten hoe de benen van Sharwin herstellen, zegt Aroen Ramgolam, broer van Sharwin. ,,Hij is alert, maar slaapt veel. Hij heeft nog pijn in met name zijn rechterbeen en er is ook nog gevoelloosheid."

Eerder deze week werd dat rechterbeen al geopereerd en nu dus ook het linkerbeen. ,,De artsen kunnen nog niet vertellen of hij zijn beenfunctie terugkrijgt."

Herstellende

Met de ouders gaat het beduidend beter. Vader is gisteren uit zijn slaap en van de beademing gehaald. ,,Hij is goed wakker geworden, niet paniekerig, maar wel met veel vragen." Moeder is goed herstellende van brandwonden en is geopeerd aan een rugwervel.

Aroen heeft er letterlijk een dagtaak aan. Zijn ouders en broer liggen alledrie in verschillende ziekenhuizen in Den Haag en Rotterdam. ,,Ik ga om 09.00 uur de deur uit en ben dan om 23.00 uur weer thuis. Maar vandaag is de eerste dag dat ik niet gesloopt ben."

Het gezin raakte gewond bij de explosie waarbij drie woningen in de Jan van der Heijdenstraat verwoest werden. De meeste van de tien gewonden konden vrij snel naar omliggende ziekenhuizen worden gebracht. Sharwin moest echter bevrijd worden. Daartoe kwam er een speciaal brandweerteam ter plaatse.

Naar de precieze oorzaak van de explosie doet de politie nog onderzoek.

