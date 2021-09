Het gebouw van Sociale Zaken is verwarrender dan een kabinetsformatie in een spiegeldoolhof

VAN WIEG TOT GRAF Dokter voor de ziel: Iemand met humor naar z’n sores laten kijken was een talent van Gilles

20 september Gilles was een ‘ouderwetse’ zenuwarts die veel van mensen hield. Hij had het talent om patiënten om hun sores te laten lachen en riep, als het moest, zonen op het matje. Deze keer in de rubriek van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Gilles de Graaff (19 mei 1941- 9 juni 2021).