Het geheim van de chef: kwaliteit, aandacht en beleving

Een echte winnaar in Den Haag is Dekxels, maar ook de Haagse Sushimeisjes en Bleyenberg onderscheiden zich meer dan positief. Ondernemers Raoul Farla en Torsten Heere van laatstgenoemde zaak hebben uitgebreid onderzoek verricht voordat zij in één pand een club, een restaurant, een vergaderzaal én een rooftopbar openden. ,,We wilden iets neerzetten dat nog niet bestond”, zegt Farla. ,,We hebben tientallen mensen ondervraagd. Wat misten ze? Waar was behoefte aan? Waar lagen kansen? Daar kwam dit 24-uurs horecaconcept uit. En stilzitten doen we niet. We vragen voortdurend om feedback en spelen daarop in.”



En dan de Sushimeisjes. Lisa Sassen (28), één van de twee ondernemende ‘meisjes’ achter het concept, valt even stil bij de vraag naar het geheim. ,,Het belangrijkste is dat we achter ons product staan’’, zegt ze. ,,We zijn 3,5 jaar geleden begonnen met het maken en bezorgen van verse sushi, omdat we dat hier misten.’’



Sassen en compagnon Nicole Dessing hebben vorige maand hun tweede restaurant geopend aan de Valkenboskade. Op ‘zomaar een dinsdagavond’ zijn hier alle veertig stoelen bezet.



Beleving is het toverwoord, weet Jeroen Bloemers van vastgoedbureau Colliers, dat onderzoek deed naar de ontwikkelingen op dat gebied. ,,En wat je doet moet je goed doen.’’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!