Het geheim van de smid? Eindelijk weten we het

Video Meerdere gewonden bij chaotische ‘feestelij­ke’ opening Mediamarkt Leidschen­dam

15:23 De ‘feestelijke’ opening van een nieuwe Mediamarkt in Leidschendam is vanochtend uitgelopen op een chaos. Meerdere bezoekers die in aanmerking wilden komen voor een mooie openingsaanbieding, raakten gewond doordat zij in de verdrukking raakten.