Het geluk van leraren die onverwachte dingen doen

Explosieve groei beroepsfo­to­gra­fen: ‘Iedereen gaat op de foto voor sociale media’

Het aantal fotografen is de afgelopen vijf jaar explosief toegenomen. In heel Nederland zijn er nu al meer dan 42.000 mensen die met fotografie hun geld verdienen, tegenover ruim 31.000 fotografen in 2018. Dat het er zo veel zijn, zal vooral te maken hebben met groei van de digitale wereld. ,,Met beeld kan informatie sneller worden doorgegeven.’’