Het ging maar net goed met de coronazorg, dit weekend: ‘Ik maak me alweer zorgen voor morgen’

Met de coronazorg ging het vrijdagavond bijna mis in de ziekenhuizen in Den Haag en omstreken.Toch ze zijn ze het weekeinde nog redelijk doorgekomen, met hulp van buitenaf. Maar topvrouw Ingrid Wolf van Haaglanden Medisch Centrum is verre van gerustgesteld: ,,Ik maak me grote zorgen voor morgen”.

‘Kritiek’, noemt bestuursvoorzitter Ingrid Wolf de situatie van vrijdagavond. Zowel het Haga-ziekenhuis als HMC Westeinde en het Reinier de Graaf Ziekenhuis moesten de spoedeisende hulp sluiten voor coronapatiënten die een behandeling nodig hadden op de intensive care. ,,Er waren geen bedden meer voorhanden, zo heftig was het‘’, zegt Wolf.

Overplaatsen

In de nacht van vrijdag op zaterdag kon het HMC uiteindelijk toch nog twee patiënten overplaatsen, en wel naar het Erasmus Medisch Centrum. Later nam ook het Leids Universitair Medisch Centrum nog twee coronapatiënten over. ,,We hebben de spoedeisende hulp toen meteen weer opengesteld voor coronapatiënten, het Haga-ziekenhuis daarna ook” zegt de bestuursvoorzitter van het HMC: ,,Uiteindelijk zijn we het weekeinde nog redelijk doorgekomen.‘’

Maar denk niet dat de capaciteitsproblemen over zijn. Niet voor niets luidde Ingrid Wolf vrijdagmiddag de noodklok Ze sprak toen over ambulances die rondjes reden met patiënten omdat ze die in de regio niet meer kwijt konden. Ook riep HMC-topvrouw iedereen met een achtergrond in de medische zorg op om te komen helpen in de ziekenhuizen, de verpleeghuizen en de thuiszorg: ,,We zitten in een tsunami van coronapatiënten. Het is dweilen met de kraan open.”

Niet best

Ontspannen kan de bestuursvoorzitter van HMC na het weekeinde dus niet. Daarvoor is de capaciteitscrisis nog veel te acuut. ,,Maandag en vrijdag zijn dagen dat de toch al grote toestroom van corona-patiënten in de ziekenhuizen nog groter is dan anders. We hopen maar dat we straks nog meer patiënten kunnen uitplaatsen naar andere regio’s.‘’

De corona-besmettingscijfers helpen niet mee. Die zijn de afgelopen dagen alleen maar verder gestegen: van 576 in heel Haaglanden afgelopen maandag , tot 818 afgelopen zaterdag. Ook in de stad Den Haag is van een ommekeer geen enkele sprake. Hier steeg het aantal positief op coronageteste inwoners van 276 afgelopen maandag, naar 818 nu.

,,Het einde is voorlopig nog niet in zicht‘’, zegt Ingrid Wolf. ,,De effecten van besmettingscijfers zien wij ongeveer twee weken later in de ziekenhuizen terug. Dat is dus niet best. De druk en de zorgen blijven onverminderd groot.”