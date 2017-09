Het Hofbad heeft meeste overlast van raddraaiers

Zwembad het Zuiderpark heeft de naam, maar de meeste overlast heeft plaats in het Hofbad in Ypenburg. Gemiddeld zes keer per maand wordt hier een zwemverbod uitgereikt.

Dat blijkt uit gegevens van de gemeente die deze krant ontving na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

Het personeel van het Hofbad heeft in de eerste zeven maanden van dit jaar 41 keer een zwembadverbod opgelegd aan raddraaiers. Een groot deel daarvan is gebruikt om in één keer hele groepen de toegang tot het zwembad te ontzeggen. De bestraften luisterden niet naar het personeel, waren een gevaar voor andere gasten of beledigden ambtenaren van de gemeente.

Daarnaast is in negentien gevallen een melding gemaakt bij de politie. In de meeste gevallen ging het om ‘overlast van jeugd’, maar er is ook sprake van diefstallen en fotograferen, filmen of begluren van anderen.

Zuiderpark

De cijfers zijn opvallend, omdat alom wordt aangenomen dat de meeste overlast wordt ervaren in zwembad Zuiderpark. Dat bad kwam in april in het nieuws, toen het personeel melding maakte van ernstige misstanden, zoals aanrandingen, agressie en dagelijkse overlast. Uit de cijfers blijkt dat de overlast sindsdien niet is afgenomen. Ook in de maanden na april was het geregeld mis. Zo zijn in juli nog twee verboden uitgereikt voor aanranding en het fotograferen in kleedhokjes.

Verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh vermoedt dat deze meldingen mede het gevolg zijn van een strengere controle in het Zuiderpark. ,,Als je er meer bovenop zit, zal je ook meer aantreffen.’’

Pasjes

Hij verwacht veel van het pasjessysteem dat maandag in alle baden wordt ingevoerd. Vanaf dan kom je alleen een zwembad in, als je een speciaal pasje hebt. Zwemverboden zouden daardoor makkelijker te handhaven zijn. ,,Al zal nul incidenten wel een illusie blijven.’’

Wie overigens rustig een baantje wil trekken, kan het best naar zwembad Overbosch in Mariahoeve. Als enige bad in Den Haag zijn daar dit jaar zowel geen zwemverboden uitgedeeld, als ook geen enkele melding bij de politie gedaan.

Liefst 41 keer is in de periode januari-juli een zwembadverbod uitgereikt in het Hofbad in Ypenburg. In het Zuiderpark, dat sinds april toch een beetje het lelijke eendje van de Haagse zwembaden was, bedroeg dit maar de helft. Terwijl de totale bezoekersaantallen elkaar niet veel ontlopen. ,,Helaas, boze mensen heb je overal’’, aldus Baldewsingh (PvdA) in een reactie op de cijfers.

Bent u verrast door de vele incidenten in het Hofbad?

,,Niet echt. Ik wist dat hier ook onregelmatigheden gebeurden. Het Hofbad is natuurlijk sowieso een heel populair zwembad. De meeste badverboden zijn opgelegd aan grote groepen, waarvan iedereen tegelijkertijd een ontzegging heeft gekregen. Dan tikt het snel aan. Al is elk incident er natuurlijk een te veel.’’

Volledig scherm © NICO SCHOUTEN Weet u wat er in het Hofbad speelt?

,,Natuurlijk. We hebben met alle personeelsleden van alle zwembaden gesproken. En op basis van deze cijfers gaan we nog eens met het personeel van het Hofbad om tafel om te kijken wat we kunnen doen.’’

De cijfers in het Zuiderpark zijn ook al niet rooskleurig. Sinds de misstanden aan het licht kwamen, is het niet veel beter.

,,Er is een legitimatieplicht ingevoerd, en extra personeel en beveiligers houden een oogje in het zeil. Als je vaker controleert, dan zul je ook meer aantreffen. Het personeel is nu zo strikt dat alle incidenten worden genoteerd.’’

Hoe gaat het nu met het personeel in het Zuiderparkbad?

,,Ze zien verbeteringen, de situatie is beheersbaar. Ze hadden last van imagoschade, maar ze waarderen dat er maatregelen zijn getroffen. Hun werkplezier is toegenomen.’’

Vanaf maandag is er de langverwachte zwembadpas.

,,Iedereen die wil zwemmen, moet zo’n pasje hebben. Als je de fout ingaat, kom je geen enkel bad meer in. Het is goed dat we de zwembadpas niet alleen in het Zuiderpark hebben ingevoerd. De cijfers van het Hofbad bewijzen de noodzaak dat de pas voor alle baden geldt.’’

Is het systeem met een zwempas waterdicht?

,,We verwachten dat we de problemen beheersbaar maken. Maar nul incidenten, dat zal helaas niet lukken. We leven in een harde samenleving. Die hardheid wordt gereflecteerd op instellingen, zoals een zwembad.’’