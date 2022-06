Het huwelijk is gruwelijk

‘Je bedoeld Mojopop?’, mompelt Gerard de Gleuvenglijder. ‘Ik had eigenlijk moeten gaan. Het was de laatste gratis editie, schat ik in’. ‘Noem dat maar gratis, met die idiote drankprijzen’. Samantha is blijkbaar wel geweest. ‘Parkpop was van Den Haag. Nu is het van een stel geldwolven uit Delft. Inwisselbaar met ieder ander festival. D’r was zelfs een zanger die riep: Hallo Amsterdam’! De stamgasten in koffiehuis de Koning sissen uit afkeer.