Het huzarenstukje van Do Tetteroo

Architect J.J.P. Oud ontwierp in 1956 het Nederlands Congrescentrum als een grote blauw-met-geel betegelde doos. De flinke schoorsteen die nodig was voor de afvoer van de rookgassen van de enorme cv-ketel in de kelder van het gebouw, zou een dissonant op de deksel van de perfecte doos zijn.



De oplossing was de schoorsteen wegwerken in een toren. De 'Toren van Oud' werd een hoog slank gebouw naast het congresgebouw. Een gelijkbenige driehoek met zijden van elk zestien meter. Een unicum in de wereld. Geen architect had het tot dan toe aangedurfd een gebouw met een driehoekig vloeroppervlak te ontwerpen vanwege de hoeveelheid inefficiënte ruimte die ontstaat in een toren met drie scherpe hoeken van zestig graden.



Daar kwam bij dat de schoorsteen in het midden en de draagkolommen in de hoeken van het gebouw een groot deel van het vloeroppervlak van de achttien verdiepingen in beslag namen. De toren was prachtig maar ook ontzettend onpraktisch. Kort na de oplevering in 1969 bleek dat het als hotel niet te exploiteren viel. Een grondige verbouwing in de jaren negentig waarbij boven kantoorruimtes nieuwe appartementen kwamen, bood geen soelaas. De gemeente verkocht de toren daarom aan Haag Wonen, die met studentenkamers voorkwam dat de Toren van Oud gekraakt werd.