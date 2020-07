Het is 1 juli: de bordelen mogen weer open

Oude leven

Om acht uur dinsdagavond sloot de tent, en hing het stel de deuren weer in de kamers. Wel handhaven ze het eenrichtingsverkeer dat is ingesteld en worden de klanten bij binnenkomst getemperatuurd. ,,Voor onze eigen veiligheid”, aldus Van Beckum. Ook is vooraf reserveren nog verplicht.

,,We zijn heel blij geweest dat we konden draaien als massagesalon, we hebben wat rekeningen kunnen betalen, maar de inkomsten, die waren niet te vergelijken met hoe het was en moet zijn”, bekent Peter van Beckum. ,,Daar zouden we normaal niet van kunnen leven, daarvoor zijn onze kosten te hoog. We zijn dus erg blij dat we terug kunnen naar het oude leven.”