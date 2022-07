Het is bloedheet, maar is het warm genoeg om een eitje te bakken op je auto?

Het is vandaag bloedheet, maar is het heet genoeg om een eitje te bakken op het dak van een auto, of koekjes op het dashboard? Bij wijze van een klein experiment hebben we een oude Volkswagen omgetoverd tot een ‘Hitte-Golf’.

Fans van Bassie en Adriaan kunnen zich misschien nog heugen hoe de bekende clown in de verzengende hitte van Death Valley in Amerika moeiteloos twee eitjes bakte op de motorkap. Hup, een paar plakjes spek ernaast en binnen no-time was de maaltijd klaar. Het zag er zo simpel uit, maar is het ook mogelijk?

Eiwit kan stollen bij een temperatuur van 63 graden, eigeel bij 68 graden en de koekjes worden normaal gesproken op 200 graden gebakken. En het kan dan wel heet zijn, maar zo heet is het zeker niet. In een poging het experiment te laten slagen hebben we dinsdagmiddag om 12.00 uur een zwarte Volkswagen Golf in de volle zon gezet op een parkeerplek aan de Haagse Prinsessegracht, met op het dashboard een plank ongebakken koekjes.

Volledig scherm Zo zagen de koekjes eruit toen ze net in de auto waren gezet. © AD

We lieten de auto tweeënhalf uur opwarmen. Volgens Weerplaza was het om 14.30 uur 36 graden in de stad. De thermometer, die in de volle zon op de hete auto lag, tikte 49 graden aan. Het is niet genoeg om het ei, dat we voorzichtig op het dak hebben gebroken, te laten stollen. Het ei glibbert alle kanten op, maar met wat handigheid blijft het uiteindelijk wel liggen.

Volledig scherm De thermometer op de auto in de volle zon geeft 49 graden aan © AD

Na tien minuten is er een minimale verkleuring te zien. Na twintig minuten is het eigeel aan de bovenkant gestold, maar eetbaar is het zeker niet. Na een halfuur geven we het spiegelei op en maken we er roerei van, want meer zit er helaas niet in.

Volledig scherm © Nico Schouten

De koekjes, die normaal gesproken in de oven binnen 12-15 minuten klaar zijn, hebben we drie uur in de hete auto gelaten. En hoewel het in de wagen wel aanvoelde als een oven waren ook deze niet eetbaar.

Buiten koken kun je dus gewoon beter op de barbecue doen en een eitje bakken in de koekenpan. Allememachies...

Volledig scherm Zo zagen de koekjes er na drie uur uit. © AD

