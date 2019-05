Het is definitief: Rijswijk steekt miljoenen in terug verhuizen naar oude stadhuis

Rijswijkse vrouw (48) sterft op mysterieu­ze wijze tijdens trip in VS

21 mei De politie in de Amerikaanse staat Idaho onderzoekt de raadselachtige dood van een Nederlandse vrouw. Ze verdween zaterdagnacht uit de camper waarmee zij en haar man een rondreis van vier weken maakten. Het levenloze lichaam van Eljo Veldman (48) uit Rijswijk werd zo'n zes uur later gevonden in een nabijgelegen rivier.