Het is druk in de speeltuin, maar beheerder Erol houdt zijn kinderen liever thuis

Zo ook in Wijkpark Transvaal, waar de zevenjarige Aryan en zijn negenjarige broer Aayan Ahmed zich uitleven op de schommel. Aryan heeft voor de zekerheid een mondkapje voorgedaan. Wat corona precies inhoudt weet hij niet precies, maar wel dat het ‘niet fijn is’ en dat je ‘eraan dood kunt gaan’. Met zijn broertje heeft hij maar besloten naar de speeltuin te gaan. ,,We wonen in een slecht huis, daar word je sneller ziek dan buiten”, is zijn motivatie. ,,Corona is niet goed, ik ben er wel een beetje bang voor”, vult zijn broer aan. ,,Nu voelt het nog als vakantie, maar vanaf morgen krijgen we huiswerk.”