Het is een klein fietspad, maar het heeft een grote betekenis

Update Cindy verloor eerst haar zoon Kai en toen de ketting met zijn as: ‘Alsof we hem nog een keer zijn kwijtge­raakt’

14 september In Den Haag hangen op meerdere plekken posters met daarop een foto van een hanger. Eentje met een hele grote emotionele waarde, in de hanger zit namelijk de as van Kai. Hij overleed op 3 mei van dit jaar plotseling, op 19-jarige leeftijd. Moeder Cindy: ,,Het voelt alsof we hem nog een keer verloren zijn.”