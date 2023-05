Het is een succesvolle wedstrijdauto, maar daar merkte deze bestuurder helemaal niets van

Peter (60) had tot zijn veertigste nog nooit in roeiboot gezeten, nu runt hij rondvaart­be­drijf

Op een rondvaartboot door de grachten van Den Haag varen, het is haast niet te bedenken dat dat ooit niet kon. Toch begon Peter Duivesteijn (60) twintig jaar geleden met één boot en voer hij alleen in de weekenden door de Haagse grachten. In de tussentijd groeide zijn vaarbedrijf De Ooievaart uit tot een goedlopend bedrijf. En komt er steeds meer ruimte in Den Haag om te varen.