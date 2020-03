Het is goed om je in deze onwerkelijke tijden vast te houden aan de geuren en kleuren van bloemen

De energierekening komt er eind maart aan. U zult begrijpen dat die niet mals is bij een bloemkweker. De verwachting is dat veel bedrijven acuut in betalingsproblemen komen. Door de coronagriep. Zelf kijk ik mijn vijand graag in de ogen. Maar hoe ziet corona er nu precies uit? Daarover is grote verwarring in de media. Ik waarschuw u: het nu volgende is om ziek van te worden.