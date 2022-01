Het is idioot te verwachten dat iemand in je stad komt wonen als je geeneens behoorlijke huisvesting hebt

Delftse Pic­nic-klant is gek op snoepto­maat, Hagenaars bestellen eieren en Zoetermeer gaat voor bloemkool

Delftenaren zijn terughoudend met het eten van vlees. In de top 10 van meest bestelde boodschappen van online-supermarkt Picnic is, in tegenstelling tot de meeste andere steden, geen vleesproduct te vinden. Des te populairder is de tomaat.

6 januari