Het is januari… en de paaseitjes zijn alweer te koop in Den Haag

Van hittegolf naar Sinter­klaas: eerste kruidnoten in Den Haag gespot

19 augustus Het is hartje zomer en we zijn nog massaal aan het bijkomen van de hittegolf. Toch is het zover: de eerste pepernoten – of eigenlijk kruidnoten – zijn gespot in Den Haag. Dat meldt mediapartner indebuurt Den Haag. Bij Action ligt het snoepgoed van de Sint inmiddels in de schappen.