Het is maar goed dat de schippers niet door Scheveningen zelf hoeven te navigeren

VVD-wethouder Varekamp veegt vloer aan met uitspraken Noordanus: ‘Geen kassen weg voor Haagse huizen’

Normaal gesproken is de Westlandse wethouder Pieter Varekamp (VVD, economie) in woord en gebaar niet zo uitgesproken. De Naaldwijker is meer van de nuance en houdt hij zich liever op de vlakte, maar na de uitspraken van oud-wethouder Peter Noordanus (PvdA) van Den Haag in deze krant schoot Varekamp toch even uit zijn ‘rol’. Sloop van Westlandse kassen voor woningen voor Hagenaars vindt hij maar niks. ,,Dat is veel te kort door de bocht.”