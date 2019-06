'Het is 'n prachtig ambacht waar ik altijd mee bezig ben'

'Ik ben een echte Hagenees. Opgegroeid in de Bomenbuurt'', vertelt Bertus Fruytier (49). ,,Ik was 13 en zat op de Aart van der Leeuwschool, maar ik wilde liever werken. Op een stoeltje zitten en naar een schoolbord staren was niets voor mij. Mijn vader, een stukadoor, vroeg in een koffietent of iemand een baantje in de metaal had want ik was handig in het sleutelen aan brommertjes en fietsen.''